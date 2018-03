Hardleerse drankrijder stapt twee keer dronken achter het stuur in Vught

'Groenstrook = WEG, belofte gebroken', zo vindt buurt in Vught-Zuid

11:21 Vught - Bewoners van de Kleine Weidehoeve in Vught zijn boos. Ondanks beloften in de gemeenteraad vorig jaar, is nu toch een stuk groen verdwenen tussen de Schotsbergendreef en een plangebied voor Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid. Daarom maken bewoners met spandoeken nu hun ongenoegen wereldkundig.