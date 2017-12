Honderden lopers vieren samen langste nacht in Vught

VUGHT - Tussen de 500 en 600 hardlopers en wandelaars hebben zaterdagavond in Vught meegedaan met de vierde editie van 'The Longest Night Trail'. De deelnemers konden kiezen voor een run van 15, 10 of 5 kilometer of een rustige fakkeltocht voor het gezin door de donkere bossen achter de IJzeren Man.

,,Het was afzien", zegt Ben de Jong uit Den Bosch als hij na vijf kilometer over de finish komt. ,,Ik zit veel, ik ben namelijk buschauffeur. Het was leuk, maar je moet wel goed uitkijken waar je loopt. Je ziet niet veel, ook al heb je een lampje op je voorhoofd. Veel modder, overal boomstronken in de grond. Ik ben achter een mooie vrouw gaan lopen die veel licht uitstraalde", zegt hij lachend. ,,Een goede techniek; dan gaat het bijna als vanzelf hè?"

Lisa (15) uit Sint-Michielsgestel, Jesse (16) en Stephan (15) uit Gémonde staan namens zwemvereniging Zegenwerp aan de start voor hun kilometers door de bossen. ,,Een feestje omdat de dagen eind deze week weer langer worden", vraagt Lisa. ,,Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht."

Jesse viert niet alleen de langste nacht. Hij is nog eens jarig ook. ,,Een dubbel feestje. Er komen veel mensen op mijn verjaardag."

Vriendinnen Eline Kramer en Elly Mols staan er letterlijk gekleurd op. Ze hebben gekleurde lampjes om hun lijf gedraaid. Het zijn net kerstbomen. ,,In het donker lopen is moeilijk, maar het is gezellig en sfeervol", zegt Kramer. ,,Deze verlichting in de boom? Nee hoor, onze kerstboom staat al."

Volledig scherm Vlak voor de start van de 15 kilometer © Peter De Bruijn

,,We vieren de langste nacht omdat de dagen vanaf eind deze week weer gaan lengen", zegt fysiotherapeut/trainer Ruud Wiegers namens de organisatie. ,,Voor veel sporters is het moeilijk om in deze dagen bezig te blijven. Het is koud, vaak nat en donker. Mijn loopgroepje werd steeds kleiner. We zijn een keer met lampjes in het pikkedonker gaan lopen. Zo leuk; toen is dit evenement ontstaan."