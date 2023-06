IJzeren Man en omgeving in Vught niet blij met afsluiting van Boslaan: ‘Het is wachten op ongelukken’

Met video Opnieuw meerdere branden in Oister­wijks bosgebied: ‘Mogelijk sprake van brandstich­ting’

OISTERWIJK - In de bossen van Oisterwijk rondom de Oirschotsebaan is zaterdagavond rond 19.00 uur op verschillende plekken brand uitgebroken. Vrijdag waren er ook al verschillende brandhaarden. De politie vermoedt dat er brand is gesticht.