IS-ronselaar wilde geld sturen naar Mohammed B. na onrust in EBI Vught

VUGHT - De Surinaams Nederlandse R.A., die in Paramaribo vastzit voor het ronselen van strijders voor terreurorganisatie Islamitische Staat, wilde geld inzamelen voor Mohammed B., die in Vught vastzit voor de moord op Theo van Gogh. Dit kwam maandag naar voren tijdens een zitting van de rechtbank in Paramaribo, waar R.A. en zijn broer N.I. terechtstaan.

De broers hebben de Nederlandse nationaliteit en werken in de islamitische slagerij van hun vader. Ze zitten al bijna een jaar vast in de Surinaamse gevangenis.

De aanleiding voor R.A. om geld te willen inzamelen was een bericht dat Mohammed B. vernielingen had aangericht in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Het geld zou bij B. terecht moeten komen via een speciale moslimorganisatie die zich bekommert om moslims in de gevangenis, zo bleek uit het dossier.

Aanslag Spelen

Ook werd maandag duidelijk dat R.A. op de hoogte was van plannen van IS om een aanslag te plegen tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Hij zei dat dat hij deze oproep had doorgestuurd naar zijn contacten zoals hij vaak informatie doorstuurde. Het ging om gedetailleerde informatie over wie het doelwit van de aanslag zou zijn en hoe de bommen gemaakt moesten worden.