Jaarlijks wordt er in Vught 405 kilogram huishoudelijk afval geproduceerd

Tientallen giftreinen blijven (voorlopig) door Brabant razen: ‘Een bovengrens is echt noodzake­lijk’

DEN BOSCH/TILBURG – De Brabantroute blijft een veelgebruikt traject voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dat stelt staatssecretaris Vivianne Heijnen, die tegen het omleiden van giftreinen is langs andere steden. En dat is krom, vinden de Brabantse burgemeesters.