Jeugdwerk Rozenoord slaat met 'kinderKUNSTlab' nieuwe weg in

In blokken van vier weken kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar aan de slag met een bepaald thema of techniek. Ze bepalen zelf wat ze daarmee willen gaan maken en doen. Het eerste thema is Plasticsoep.

De knutselclub op de woensdagmiddag bij JR is al tientallen jaren een begrip en krijgt als kinderKUNSTlab een nieuwe impuls. Woensdag 24 oktober begint het eerste thema, Plasticsoep. Kinderen ontdekken wat plastic is en welke eigenschappen het heeft. Ze leren ook hoe een lijmpistool werkt. Daarna kunnen ze aan de gang om iets te gaan maken en krijgen daarvoor vier weken de tijd. De vierde week wordt het kinderKUNSTlab het kinderKUNSTbal. Dan kunnen de kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt.

Iedere vier weken is er een nieuw thema. Zo kan het kinderKUNSTlab ook zomaar een kinderTECHNIEKlab of kinderDANSlab worden. Het tweede thema begint woensdag 21 november. De kosten bedragen 2 euro per kind per middag van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via kinderkunstlab@jeugdwerkrozenoord.nl.