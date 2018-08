Johnny de Mol verrast moeder Willeke én cliënten van Reinier van Arkel Vught

VIDEOVUGHT - Een high tea in Kasteel Maurick in Vught is al bijzonder om mee te maken maar als dan ook nog eens je idool Willeke Alberti binnenstapt, is dat een echt geluksmoment. Het overkwam Henri Thomassen (46) uit Vught dinsdagmiddag. Hij was één van de 25 uitverkorenen die deel mocht nemen aan een uitje georganiseerd door Joke Zwanikken van Verwenzorg.