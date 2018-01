Jongens bekogelen trein bij Vught met stenen; ruit gesneuveld en treinverkeer gestremd

Vincent en Elaine Bol stoppen met Allescafé De Gereghthof in Vught

23 januari VUGHT - Allescafé De Gereghthof aan het Marktveld in Vught sluit 1 maart de deuren. Vincent en Elaine Bol vinden het na zo'n 4,5 jaar mooi geweest. ,,We moesten het huurcontract verlengen en hebben na veel wikken en wegen besloten dat niet te doen", aldus Elaine Bol. ,,We konden ons niet vinden in de gestelde voorwaarden."