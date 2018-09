Jos Brech in Eindhoven voor verhoor op bureau aan Mathildelaan

EINDHOVEN - Jos Brech is vrijdagochtend aangekomen op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Daar wordt de verdachte van de moord op Nicky Verstappen verhoord door de rechter-commissaris.

Brech werd anderhalve week geleden opgepakt in Spanje en landde donderdagochtend op Schiphol. Daarna is hij ondergebracht in de gevangenis van Vught. Vrijdagochtend werd hij in een donker busje met geblindeerde ramen naar het op het politiebureau in Eindhoven gebracht.

Het Openbaar Ministerie in Limburg wil overigens niet bevestigen dat Brech in Eindhoven wordt voorgeleid, maar de Telegraaf wist donderdagavond al te melden dat dit de locatie van het verhoor zou worden. Dat bleek vrijdagochtend te kloppen toen advocaat Gerald Roethof het bureau binnenging. Waarom uitgerekend dit bureau is uitgekozen, en niet een politiebureau in Limburg, wil het OM ook niet zeggen.

De rechter-commissaris moet beslissen of het bewijs tegen Brech hard genoeg is. Dat is nodig om hem langer vast te houden. Het verhoor is niet openbaar, maar later op vrijdag brengt justitie wel de uitkomst naar buiten.

Beperkingen

Jos Brech zelf zit nog altijd in alle beperkingen. Advocaat Roethof wil dat de rechter-commissaris die loslaat, zo zei hij op NPO Radio 1. ,,Ik ga daar met name de beperkingen aan de orde stellen omdat ik het bizar vind in een zaak die zo oud is, waarin al zoveel op straat ligt en waarbij de familie van alles over de zaak mag en kan zeggen en ik dat niet kan doen.''

Volledig scherm Het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Inzet: Jos Brech. © Chiel Timmermans