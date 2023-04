Joseph Verzandvoort overleden: ‘Fijn, aimabel mens die voor een iedereen klaarstond’

Sodeju en brandewijn – de ‘aannemer’ van het leger is jarig en viert dat in Vught

VUGHT - Het is vermoedelijk het minst bekende, maar o zo belangrijke onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht: de genie. Vught is de thuisbasis en daarom is hier de viering van 275 jaar Regiment Genietroepen. Dit weekend pakte het Vughtse Geniemuseum alvast uit.