Kentalis verkoopt karakteristiek pand 'De Wingerd' aan de Laagstraat in Vught

Gemeenten gaan huurders van boerenschu­ren screenen

18 mei VLIJMEN/SCHIJNDEL/VUGHT - Eigenaren van schuren of loodsen in De Langstraat en de Meierij kunnen binnenkort aspirant-huurders bij hun gemeente laten screenen. Dat kan voorkomen dat hun ruimtes veranderen in een drugslab of wietkwekerij, met alle gevolgen van dien voor de eigenaar.