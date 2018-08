Kinderen nieuw kindcentrum Vught klaar voor nieuw 'avontuur'

Doolhof

Leerlingen en ouders kwamen afgelopen vrijdag een kijkje nemen zodat de eerste schooldag niet al te spannend zou zijn. De leerlingen van de scholen maakten bij diverse gelegenheden zoals de Koningsspelen al kennis met elkaar en weten sinds juli bij wie ze dit schooljaar in de basisgroep zitten. Withaar: ,,Wij willen dat de kinderen lekker in hun vel zitten. Dat is het allerbelangrijkste. Het zal best wennen zijn voor iedereen maar als we goed oog hebben voor elkaar komt het allemaal goed."