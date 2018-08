Kom je vanuit Griekenland naar de camping in Cromvoirt, regent het. 'Ach, stiekem hoopten we er een beetje op'

Misschien wel voor het eerst in weken is het zwembad verlaten, zit er helemaal niemand bij het pierenbadje en kan je in de speeltuin zo lang schommelen als je wilt. Daarvoor moet je wel de gestaag vallende druppeltjes doorstaan, want voor het eerst in weken regent het donderdag weer eens écht op vakantiepark De Leuvert in Cromvoirt.



De meeste campinggangers in hun tentje maken zich daar niet al te druk over. Nee, 'stiekem hoopten we juist op een klein beetje regen', bekent Annemiek Vassilis. Ze is over uit Griekenland, waar ze al jaren met haar man woont op het kleine eiland Amorgos. Dat betekent met de boot naar Athene, met de auto Griekenland door, met de boot naar Italië en dan nog de lange rit naar Cromvoirt.