Leerlingen Maurick College testen telefoonverbod uit: ‘Ik greep naar mijn broekzak maar er zat niks in’

Piemels naast poëzie, Bossche­naar zaait verwarring op Instagram

WASSENAAR/DEN BOSCH - Is het een monster van een vent? Is het een vrouw? De Bossche Rogier Roeters zorgt voor verwarring. Zijn dagelijks bombardement van woorden, beelden en zinnen op Instagram levert hem 130.000 volgers op. Grappig, ranzig of poëtisch. Wil de echte Rogier Roeters opstaan?