Lekker weer in Vught vandaag

Met kaart Blauwalg in meerdere Noord-Brabantse plassen: waar kun je nog wel veilig zwemmen?

TILBURG - Wie nu een verfrissende duik wil nemen in Noord-Brabant checkt het best eerst de kwaliteit van het zwemwater. In zeven Brabantse zwemplassen is namelijk blauwalg gevonden. Hoe erg is het voor je en hoe herken je de bacterie?