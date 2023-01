Lezing over expositie foto's jodenvervolging

Met video Blijdschap over minder ‘levensge­vaar­lij­ke’ boeven­trans­por­ten dwars door Vught – maar dat succes heeft voor burgemees­ter zelf ook een keerzijde

VUGHT - Snelle geblindeerde auto’s die in colonne langs basisscholen en sportparken sjezen met aan boord vluchtgevaarlijke, meedogenloze criminelen. Daar komt binnenkort een einde aan in Vught en daar is burgemeester Roderick van de Mortel maar wat blij mee. En hij niet alleen.

21 januari