Lievevrouwepark Vught krijgt opknapbeurt

Beweegzaal basis­school De Spring­plank Vught vanwege fors gestegen prijzen mogelijk stuk soberder

22 oktober VUGHT - Door de sterk toegenomen bouwprijzen wordt de nieuwe beweegzaal voor basisschool De Springplank in Vught mogelijk een stuk soberder uitgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. Dinsdagavond worden omwonenden ingelicht. Donderdag buigt de raadscommissie zich over het aangepaste plan.