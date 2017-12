Lokale televisie splijt coalitie Vught

De uitbreiding kost de Vughtse gemeenschap jaarlijks 46.150 euro plus een eenmalige bijdrage van 22.450 euro om op te starten. Op dit moment ontvangt AvuloFM al 14.343 euro voor de radio-activiteiten. ,,De plannen zijn bewonderenswaardig maar de VVD vindt het geen goed idee", aldus fractievoorzitter Mark du Maine. ,,Met LTV Televisie hadden we tv, die niet jaarlijks 46.150 euro kostte, maar door de breuk met Avulo hebben we die nu niet meer en nu komen de kosten op het bordje van de gemeente. Wij zijn er op zijn zachtst gezegd niet happig op."

Stemtent

Ook fractievoorzitter Dianne Schellekens van D66 was kritisch. ,,Een verviervoudiging van de kosten is voor ons onbespreekbaar. Daarnaast willen wij inzicht in voor wie wij dit doen. In onze stemtent hebben we 100 mensen gevraagd of zij lokale televisie wensten, 75 procent vond dat niet nodig."