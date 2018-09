Man kruipt met alcohol op achter het stuur en botst tegen vangrail langs A2 bij Vught

video The Voice Senior-win­naar Jimi Bellmartin terug in Vught al weer in de startblok­ken voor Paradiso

15 september VUGHT - ,,Het is druk, maar het begint weer normaal te worden." Jimi Bellmartin, de allereerste winnaar van The Voice Senior, is weer thuis in Vught en is weer een beetje bijgekomen van alle commotie.