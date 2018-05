Man scheurt met 190 km/u, ongeldig rijbewijs én gestolen spullen over A2 bij Vught

Otto over vermeende bedreiging van officier Greetje Bos: 'Ik heb zelfs nooit de gedachte gehad'

10 mei BERGEN OP ZOOM/VUGHT - Klaas Otto ontkent in het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries in alle toonaarden dat hij opdracht zou hebben gegeven om officier van justitie Greetje Bos te laten vermoorden. ,,Zelfs de agenten zeiden tijdens het verhoor: 'We hebben niks'." Otto zat enige tijd in de extra beveiligde inrichting in Vught.