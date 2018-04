Man steekt medegevangene met schilmesje in PI Vught: 6 jaar cel voor poging moord

DEN BOSCH - Een 31-jarige man is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor een poging tot moord op een medegevangene (51) van de PI in Vught. De man stak zijn medegeditneerde met een aardappelschilmesje in de hals, daarna bedreigde hij een medewerker van de PI met hetzelfde mes. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist.

Hetslachtoffer zat op 22 maart vorig jaar in de onderwijsruimte van de PI in Vught. De gedetineerden waren alleen in het lokaal: een onderwijzeres was koffie halen. Toen de 51-jarige man voelde dat zijn hoofd naar achteren werd getrokken dook hij instinctief ineen en voelde iets prikken: een schilmes met een lemmet van 6 cm, bleek later.

Andere gedetineerden, de lerares en toegesnelde bewaarders probeerden het slachtoffer te ontzetten. De 31-jarige verdachte leek door het dolle heen en probeerde keer op keer de 51-jarige man met zijn mes te bereiken. Hij zou de keel van het slachtoffer hebben willen doorsnijden, omdat deze pedoseksueel zou zijn.

Hij schreeuwde dat 'iedereen uit zijn buurt moest blijven'. Volgens het Openbaar Ministerie was dit een bedreiging van de bewaarders.

'Hekel aan pedoseksuelen'

Het was niet de eerste keer dat de verdachte achter tralies door het lint ging. In 2008 stak hij zijn vader met een mes tijdens het bezoekuur, een paar weken nadat hij was opgesloten voor een gijzeling. Hij kreeg toen een celstraf mét tbs. Eind 2011 stak hij als bewoner van Oostvaarderskliniek een andere tbs-patiënt neer: hij kreeg hiervoor 10 jaar cel en opnieuw tbs. Tegen een psychiater gaf hij aan dat hij 'een hekel had aan pedoseksuelen'. ,,Die hebben naar mijn mening geen plaats in de maatschappij.''