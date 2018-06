Martin van Esch van Kunst & Vriendschap: 'Harmonieën en fanfares hebben een oubollig imago'

Restaurant De 4 Kolommen in Vught deze maand voorgoed dicht

1 juni VUGHT Het echtpaar Chen opent op 17 juni voor het laatst de deuren van buffetrestaurant De 4 Kolommen aan de N65-Helvoirtseweg in Vught. ,,Met een paar compagnons gaan wij verder met een restaurant in Breda. Maar we hopen ook in Vught of de omgeving een restaurant te kunnen beginnen", dat zegt mede-eigenares Lily Cheng.