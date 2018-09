Meerderheid in Vught voor verbouwingssubsidie nationaal monument Kamp Vught

VUGHT - Er is bijna 2,5 miljoen euro van de benodigde ruim 4 miljoen euro aan toekenningen binnen voor de herinrichting en vernieuwing van het nationaal monument Kamp Vught. Dat blijkt uit het dekkingsplan voor een flinke verbouwing van het museum. Er moeten onder meer een nieuwe vleugel met klaslokalen voor groepen leerlingen en een nieuwe moderne presentatie van de permanente expositie in het herinneringscentrum komen.

"Er zitten nog flinke bedragen in de pijplijn", aldus directeur Jeroen van den Eijnde van het nationaal monument gisteravond tijdens een gezamenlijke commissievergadering in Vught. "We gaan dat gat via fondsen zoals het Vfonds (800 duizend), Prins Bernard Cultuurfonds (100 duizend) en het Mondriaan Fonds (100 duizend) dichten", aldus van der Eijnde "Die ruim vier miljoen euro komt er; geen zorgen. Begin oktober willen we er een klap op geven. Daarna gaan we aan de slag om de uitbreiding en nieuwe expositie eind 2019 te kunnen openen."

Het nationaal monument Kamp Vught trekt steeds meer bezoekers. Nu zijn er dat er dat 72 duizend per jaar. De verwachting is dat die aantallen in 2025 op zullen lopen naar 100 duizend bezoekers. "De essentie is dat de individuele bezoekers en al die leerlingen nu logistiek wel eens met elkaar botsen", aldus Van den Eijnde. "Scholieren komen straks via de nieuwbouw aan de achterkant binnen. Ze komen niet meer in het hoofdgebouw."

Vrijwel alle fracties zijn akkoord met een eenmalige subsidie van 150 duizend euro. Het geld komt wel uit de algemene reserve van Vught. Oppositiepartijen CDA en D'66 wilden gisteravond alleen akkoord gaan onder voorwaarden.

Volgens Yvonne Vos (CDA) zit haar fractie met een dilemma omdat de subsidie voor het museum 'ten koste zou gaan van het weerstandsvermogen van de gemeente'. "We stemmen in vanwege het belang van nationaal monument Kamp Vught en het goede werk dat zij doen. We willen dat het geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verbouwing", aldus Vos. "Wij spelen niet zomaar voor Sinterklaas."

We twijfelen er niet aan dat de benodigde co-financiering doorgaat", aldus Wiebren van der Zee van Gemeentebelangen. Koen van Dinther (VVD): "Het museum wil dat de jeugd nog beter ervaart dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als men denkt. De VVD steunt deze subsidie."

Volgens wethouder Toine van de Ven wordt het weerstandsvermogen niet echt aangetast. "Het college vindt het verantwoord om die 150 duizend euro aan de verbouwing van het nationaal monument te besteden."