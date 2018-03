Meerderheid Vughtenaren voor de sleepwet

In 'uithoek' Health City bleef het vandaag rustig

21 maart VUGHT - In sportschool HealthCity in Vught bleef het de hele dag vrij rustig. "Rond halfzeven is een opkomst van 26,6 procent gemeten", vertelt stembureaulid Pieter van den Broek. "Ik kan het niet vergelijken met de vorige keer, want toen zat ik op een ander bureau. In dit kiesdistrict zitten de meeste stemgerechtigden, maar velen van hen gaan elders stemmen, omdat dit een beetje een uithoek is."