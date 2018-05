Ministerie moet huiswerk rond PHS Meteren-Boxtel overdoen

Inbraak restaurant In 't Groene Woud Vught vanavond in Opsporing Verzocht

16 mei VUGHT - Het programma Opsporing Verzocht op NPO 1 besteedt dinsdagavond aandacht aan de inbraak die op maandag 13 november 2017 werd gepleegd in restaurant In 't Groene Woud aan de Helvoirtseweg in Vught.