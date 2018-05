Molukkers willen aandacht voor hun ‘vergeten kinderen’

Geen hoger beroep voor poging tot moord in PI Vught

30 april VUGHT - Het hoger beroep tegen een 28-jarige man die in de Penitentiaire Inrichting in Vught probeerde een medewerkster dood te steken, wordt afgeblazen. Het Openbaar Ministerie (OM) was in beroep gegaan omdat het een veel hoger straf wilde dan de twee jaar en tbs die was opgelegd.