Na veel commotie over tijdelijke woningen in speeltuintjes luistert Vught nu naar inwoners

Kasper van Kooten combineert zelfpor­tret en muziekge­schie­de­nis in theater

SCHIJNDEL - Acteur, theatermaker én muzikant Kasper van Kooten staat op zaterdag 1 april met zijn voorstelling Van Kooten En De Beat in het theater bij Spectrum Podium in Schijndel. Het is een swingende vertelling over liefde, familie en de onverzadigbare behoefte voor muziek.