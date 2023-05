Niet meer in de wachtrij maar bestellen via een zuil zoals bij MC Donalds, dat kan bij nieuwe ijssalon ‘Wow’

Helvoirt degradeert na tien jaar uit de tweede klasse na nederlaag tegen Oosterhout

Helvoirt leed een teleurstellende nederlaag tegen Oosterhout, waardoor de ploeg degradeert naar de derde klasse. Rico de Laat (32), aanvoerder en topscorer van Helvoirt, uitte zijn gevoelens na de wedstrijd: ,,Het is balen, want het had niet gehoeven. Het was niet onterecht geweest als we deze wedstrijd hadden gewonnen.’’