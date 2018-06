Nieuwe coalitie Vught wil samen met buurgemeenten spoormaatregelen afdwingen

UPDATE Dode vissen en watervo­gels in vijver Vught; mogelijk sprake van botulisme

19 juni VUGHT - Een zwanenpaar met vijf jongen lijkt nergens last van te hebben en zwemt gracieus door de vijver aan de Van Voorst tot Voorststraat in Vught. Hetzelfde geldt voor de eendjes op de waterkant. Tóch is het opletten geblazen. De vijver is mogelijk besmet met botulisme.