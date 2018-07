Nout Folkersma uit Vught kampioen op 100 meter rugslag

UPDATE + VIDEO Caravan­brand verpest vakantie echtpaar, A65 is na spoedrepa­ra­tie weer open

1 juli DEN BOSCH/VUGHT - Een vakantie van een ouder echtpaar is zondagochtend uitgelopen op een drama. Onderweg naar hun vakantiebestemming vloog hun caravan in brand. Dat gebeurde op de A65 van Den Bosch naar Tilburg. De weg was urenlang dicht dicht, maar kon na een spoedreparatie aan het asfalt rond 18.00 uur weer open. Maandagavond volgt een definitieve reparatie.