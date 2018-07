Onthoofd engeltje in Lievevrouwepark Vught heeft weer een gezicht

VUGHT - Eerst werd ze verbannen en na terugkeer werd één van haar engelen onthoofd. Het zit het Mariabeeld in het Lievevrouwepark niet mee. Máár, het beeld is alweer compleet.

In opdracht van de gemeente Vught is de Madonna door De Gevelspecialist uit Vught gerepareerd. Omdat het engelenhoofdje verdwenen was, is het hoofdje van het andere engeltje als voorbeeld gebruikt. ,,Omdat de dader onbekend is, kon er niemand op worden aangesproken of beboet", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Tenzij de dader alsnog bekend wordt, is de reparatie onvermijdelijk voor rekening van de gemeente. De exacte kosten van de reparatie zijn nog niet bekend."

Lees ook Verbannen en onteerde Maria weer terug in haar Lievevrouwepark Lees meer

Verliefde stelletjes

In maart keerde Maria terug naar 'haar' Lievevrouwepark. Het herplaatste beeld is een tweede beeld van de Madonna op die plaats. In mei 1947 werd in het park een monumentale Mariakapel ingezegend met daarin een Mariabeeld van Mari Andriessen, bekend van onder andere De Dokwerker. Acht jaar later werd dit vervangen door een ander Mariabeeld, nu van beeldhouwer Niel Steenbergen.

De kapel werd echter gebruikt waar hij niet voor bedoeld was. Als het donker werd, was het een plaats waar verliefde stelletjes elkaar graag ontmoetten. Dat leverde irritatie op bij gelovige mensen, die vonden dat de kapel onteerd werd dus werd besloten deze af te breken. Na de sloop in 1966 verdween Steenbergens beeld zicht en werd later aangetroffen in de tuin achter 'Huize De Braacken'.

Verbannen