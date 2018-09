'Ontzettend fijn' hoe Esch familie van overleden Bente van Velthoven (19) omarmt

Hé, wat schiet daar tussen al die benen door? Het is een bruin hondje dat het Strandpaviljoen IJzeren Man in Vught is binnengerend. Het beestje schiet uitgerekend de hoek in waar de familie van Bente van Velthoven zich bevindt. Gauw grist uitvaartverzorger Margriet van Ingen de hond bij ze vandaan. ,,Hij is kleddernat’’, gruwt ze, terwijl ze de viervoeter gauw weer naar buiten werkt. Het voorval zorgt voor enige hilariteit en ergens, hoe triest de aanleiding ook is - het overlijden van de 19-jarige Essche - past het ook wel bij de ongedwongen sfeer die de familie bij het samenzijn voor Bente voor ogen heeft.