Oorlog komt tot leven op terrein Geniemuseum Vught; regiment bestaat 275 jaar

Met verschillende re-enactmentgroepen worden op het terrein van het Geniemuseum in Vught verschillende historische gebeurtenissen tot leven gebracht. Zo is er een groep die Amerikaanse genie-eenheid uitbeeldt die in de Tweede Wereldoorlog heeft gediend bij de 2e Pantserdivisie, zowel in Afrika als in Europa.

Ook ‘Het Vergeten Leger’, de Nederlandse militairen die kort na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger (OVW) of als dienstplichtig militair naar het voormalig Nederlands-Indië zijn uitgezonden, krijgt aandacht. Deze periode heeft op hen een diepe indruk nagelaten. Velen zijn nog steeds bezig met het verwerken hiervan. Het ontbreken van nazorg bij terugkomst in Nederland leidde tot veel onbegrip. Men voelde zich door de Nederlandse regering in de steek gelaten. Vandaar ‘Het Vergeten Leger’.

Napoleon Bonaparte

Uit de Napoleontische tijd spelen re-enacters de 5e militie na. Het 5e Bataljon Nationale Militie was een bataljon van de Nationale Militie van de Verenigde Nederlanden. Het werd ingezet tijdens de veldslagen tegen het leger van Napoleon Bonaparte in 1815, zowel tijdens de slag bij Quatre Bras als bij de slag van Waterloo.

In de Genietuin staan naast diverse bunkers, pontons, bruggen, voertuigen en vaartuigen verschillende historische motorvoertuigen en worden (vuur)wapens uit de betreffende tijdsperiodes tentoongesteld. Binnen in het museum, gevestigd in de keuken van het voormalig concentratiekamp Vught, is de geschiedenis van het regiment Genietroepen terug te vinden. De vaste collectie binnen behandelt diverse thema’s uit de wereld van de genist, zowel uit het heden als uit het verleden.

Het Geniemuseum is op zaterdag en zondag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegangsprijs is 2 per persoon vanaf 12 jaar. De rechtse vleugel van het museum wordt op dit moment verbouwd en is niet toegankelijk voor publiek. De Koude-Oorlogbunker is wél te bezichtigen.



