Optocht Kneutergat met knipoog naar sluiten dorpswinkel, tiny houses én het energieplafond

CROMVOIRT - De optocht in Kneutergat was iets kleiner dan voor corona maar voor een kerkdorp als Cromvoirt groots en gezellig druk. ,,En met vijftien deelnemers toch net iets groter dan in Helvoirt en Vught”, zegt voorzitter Koen de Leijer met een lach. ,,Ik ben dik tevreden.”

De kinderen van de Cromvoirtse basisschool liepen mee als 'sterrenbeelden’ en genoten van de belangstelling. Dat gold ook voor ‘Pippi Langkous’ die met haar ‘Witje’, een bruine pony met witte stippen, door de Lambertusstraat stapte.

Langs de kant was het gezellig druk en stonden tafeltjes met lekkernijen. Twee teckels waren carnavalesk aangekleed als ‘hot dog’. ,,Een leuke optocht", aldus een bezoeker. ,,Eerlijk gezegd mooier dan in Vught maar dat komt misschien ook omdat je hier iedereen kent.”

Kneutergat investeert in de jeugd

Toch is het ook in Kneutergat na de coronajaren weer even opstarten, volgens Koen de Leijer, voorzitter van de Kneuters. ,,En mensen motiveren", zegt hij. ,,Maar gelukkig zijn onze vaste deelnemers er weer allemaal bij.”

Volledig scherm Acrobaat Adriaan danst onder de ladder door van Buurman en Buurman © Roel van der Aa

Om ervoor te zorgen dat de Cromvoirtenaren óók in Kneutergat carnaval vieren, wordt volgens hem volop geïnvesteerd in de jeugd. ,,Er is een leuk lesprogramma beschikbaar en dat werpt zijn vruchten af. We leren de kinderen dat carnaval meer is dan in de kroeg hangen en bier drinken. De groep dansmariekes groeit weer.”

Kneutergat speelt in op actuele gebeurtenissen

Ook aan tradities wordt een beetje geknabbeld. ,,We willen een beetje vernieuwen. Zo is de traditionele boerenbruiloft verplaatst naar De Oude Herberg, was de pastoor een tonpraoter en er speelde een smartlappenkoor.”

Kneutergat kent geen carnavalsthema maar speelt in op actuele gebeurtenissen. Zo was er naast aandacht voor het verdwijnen van de dorpssuper bijvoorbeeld ook veel aandacht voor de energiecrisis, woningbouw, het behoud van de kerk, diversiteit en dat ‘anders’ zijn eigenlijk heel normaal is en zeker met carnaval want dan is iedereen gelijk.

Volledig scherm Ook geen geld voor een kavel, kom bij ons aan de aanschuiftafel. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Kneutergat lag op de route van Vincent van Gogh. © Roel van der Aa

Volledig scherm Te koop: kerk. Prijs: Niet mis. Waar moeten we trouwe als we de kerk niet kunnen houwe? © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Pippi Langkous op haar Witje. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Meerdere groepen hadden aandacht voor de energiecrisis. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Wé Nou Wit is opgericht in de overtuiging dat ‘anders’ zijn eigenlijk heel normaal is. De Toren wordt omringd door Lampegatters, Vastelaovond Vierders, Krabben, Oeteldonkers, Kneuters en Dommelbaorzedurpers. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Kleurrijk Kneutergat. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Groene stroom. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm De kinderen van de Cromvoirtse basisschool. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm De energietransitie. © Miranda van Houtum/BD

Volledig scherm Bregje Peijnenburg was één van de juryleden. © Miranda van Houtum/BD



