Pastoor Mesch over DePetrus in Vught: 'De kerk en het geloof nemen een andere plaats in, het is goed zo'

Veroniek Wetzer geloofde eigenlijk niet in de herrijzenis van de Vughtse 'Petrus' maar zag alsnog het licht

10 april VUGHT - De Petruskerk slopen. Veroniek Wetzer uit Vught had er tot voor kort geen enkel probleem mee. Ze had het geloof de rug toegekeerd en zag niets in herbestemming van het rijksmonument. Nu is ze gastvrouw van ontmoetingscentrum DePetrus, gevestigd in de kerk, en wijst bezoekers enthousiast de weg.