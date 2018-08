PI Vught heeft dertig vacatures. Maar moeite met het invullen ervan

Tour de Kiosques eindigt voor het eerst niet in Vught maar in Den Dungen

10:14 VUGHT - De vierde editie van de Tour de Kiosques sluit voor het eerst niet af in Vught. ,,Dat vinden we heel jammer maar we zijn blij dat we in Den Dungen terecht kunnen", zegt Vughtenaar en pianist Leo Willemen van de organiserende Stichting Elbrimale Fonds.