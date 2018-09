Pietertjespad voert jeugd langs Vughts erfgoed

Het origineel van het werkje bevindt zich tussen de gewelven en het dak van DePetrus en is niet zichtbaar. Het maaksel werd tijdens de restauratie enkele jaren geleden aangetroffen. De 65 centimeter lange creatie van leisteen - in de vorm van een soort trekpop - is waarschijnlijk van de hand van een bouwvakker die het tegen een van de balken in het gewelf heeft gespijkerd. "We weten niet of dat bij de bouw in de periode 1882 - 1884 of bij een van de restauraties van de kerk is gebeurd. Het is aannemelijker dat het tijdens een van de restauraties is geschied omdat het van resten van leisteen is vervaardigd", aldus Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum.