Plan N65 deels op de schop; kosten 37 miljoen extra

Vught wil onderzoek naar tweede fietsbrug bij Van der Valk

9:35 VUGHT - Ondanks de Vughtse gemeenteraad niet heel enthousiast is over de gekozen oplossing voor het verkeersprobleem Postweg (Van der Valk) stemde zij donderdagavond wel in met een bijdrage van 200.000 euro voor het ombouwen van de rotonde naar een turborotonde. Daarnaast komt er een onderzoek naar een tweede fietsbrug.