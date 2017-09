Plan voor crematorium op zorgpark Voorburg

Vughse Zwemrace is goede generale voor Swim to Fight Cancer Den Bosch

10 september VUGHT - Een temperatuur van net 18 graden Celsius op de thermometer, een schrale wind en een flauw doorkomenend zonnetje. Het was zondag niet bepaald weer voor een duik in het water van de IJzeren Man. Toch waren er ruim 250 deelnemers aan de zwemrace in de Vughtse recreatieplas.