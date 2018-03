Ploertendoder, boksbeugel en gasdrukwapen gevonden in Vughtse woning

Excuus van politie Vught: slecht voorbeeld gegeven met foto op dun ijs

3 maart VUGHT - De politie in Vught erkent dat ze 'wellicht het verkeerde voorbeeld hebben gegeven' toen twee agenten vrijdag een foto op het dunne ijs van de IJzeren Man plaatsten. 'We did it!!', schreven ze er stoer bij, terwijl het ijs zo dun was dat het misschien te risicovol was.