Pop-up store HAPPY CIRCLE Vught breidt workshopaanbod uit

Hoe de Broeders van Dongen uit het Bossche straat­beeld verdwenen: ‘Het is eeuwig jammer’

27 oktober Za 27 okt. Hij is nog maar alleen. Theo van den Boer is één van de de laatste Broeder van Dongen in Den Bosch, en hij vertrekt binnenkort ook. Zo komt er een eind aan de congregatie die al in 1853 de stad binnenkwam en aan de wieg stond van Reinier van Arkel. ,,We zijn uit beeld verdwenen, en dat is eeuwig jammer.”