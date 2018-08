Primera Vught na overlijden van eigenaar weer open

Bekende Vughtenaar Bob van Sleeuwen plotseling overleden; Primera tijdelijk dicht

1 augustus VUGHT - Vughtenaar Bob van Sleeuwen (47) is in de nacht van dinsdag op woensdag plotseling overleden. Van Sleeuwen is een bekende Vughtenaar. Hij is de eigenaar en hét gezicht van de Primera winkel aan het Moleneindplein in Vught. De winkel is tijdelijk gesloten.