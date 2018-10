PvdA-GroenLinks Vught vraagt meer aandacht voor gezondheidspreventie

Onderzoek

De aanleiding daarvoor is de recente analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over gezondheidsverschillen in Nederland. Daaruit blijkt dat sociaaleconomische factoren leiden tot een zeer fors gezondheidsverschil tussen groepen burgers. Hoger opgeleide mensen leven gemiddeld zes jaar langer dan lager opgeleide mensen. Hoger opgeleiden leven gemiddeld 14 à 15 jaar langer in - als goed ervaren gezondheid - dan lager opgeleiden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat hoger opgeleiden eerder genegen zijn te stoppen met roken dan lager opgeleiden. In 1990 rookte 38 procent van de lager opgeleiden en 34 procent van de hoger opgeleiden. Dat is respectievelijk met 11 procent en 17 procent afgenomen.