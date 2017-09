Ruim half miljoen euro opgehaald bij Swim to Fight Cancer in Vught: 'Groot feest met lach en traan'

KAART Vuile Dommel laat Swim to Fight Cancer van Den Bosch uitwijken naar IJzeren Man in Vught

15 september DEN BOSCH - Het evenement Swim to Fight Cancer dat zondag zou worden gehouden in Den Bosch is verplaatst naar de IJzeren Man in Vught. Het evenement met zo'n 800 deelnemers was gepland in De Dommel, maar daarvan is het water te vies.