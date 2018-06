Scheidend wethouder Vught Potters ziet weer kansen voor verdiepte N65

Kiezen in schaarste

Potters nam na drie jaar als wethouder afscheid van de raad omdat D'66 niet meer in de coalitie zit. "Besturen is kiezen in schaarste. Dat maakt de functie interessant", aldus Potters, die onder meer het verdiepte spoor en de ombouw van de N65 in Vught in zijn portefeuille had. "Die weg werd vaak de 'Zevenheuvelenweg' genoemd", aldus Potters tijdens zijn speech. "Het was geweldig onderhandelen. Ik mocht van de coalitie desnoods de stekker eruit trekken. (...) We krijgen meer. De maatregelen die genomen worden kunnen onmogelijk 107 miljoen euro kosten. (...) Ik ga ervan uit dat er meer kruisingen verdiept worden. Als de gemeente er iets bijlegt, krijgen we in Vught misschien wel een helemaal verdiepte autoweg. Zou prachtig zijn."