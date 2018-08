Scholieren Maurick College scoren op internationale waterconferentie in Tokio

'Water is Life' is een gezamenlijk project georganiseerd door Raffles Institution te Singapore en het Maurick College te Vught. Japan is het derde land dat Water is Life organiseert. De eerste conferentie vond plaats in Singapore (2014). Het Maurick College in Vught volgde in 2016. ,,De internationale waardering en de aanwezigheid van gerenommeerde hoogwaardigheidsbekleders toont aan dat Water is Life zich heeft bewezen als een succesvolle formule waar leerlingen van het voortgezet onderwijs een internationaal podium krijgen om te praten over de huidige en toekomstige waterproblematiek", aldus John van Heeswijk, docent Biologie Maurick College.