Showbizzman Albert Verlinde gaat zijn werk als VVD-raadslid in Vught missen: ‘Ik kies voor het theaterleven’

Jan Philippus (86), ‘diamanten’ priester: ‘Offers gebracht, er veel meer voor teruggekre­gen’

DEN BOSCH - Dat ik trouw mag blijven aan mezelf. Dat was de stille wens van Jan Philippus toen hij zestig jaar geleden tot priester werd gewijd. Dat is gelukt. Bovenal: de keus voor de minderbroeders kapucijnen heeft hem veel meer opgeleverd. De kans om zichzelf kunstzinnig te ontwikkelen. En avontuur. Daar was wel een crisis in de Rooms-Katholieke Kerk voor nodig.