Speciaal Onderwijs zit (te) vol; Vughtse school barst uit haar voegen

VUGHT - Speciaal Onderwijs Zuiderbos in Vught heeft na ruim 30 jaar voor het eerst te maken met een wachtlijst. Heeft je kind eindelijk een 'go' voor speciaal onderwijs...is er geen plek. Wat dan?

Als je ergens geen Nee wilt verkopen is het wel op Zuiderbos in Vught. De school geeft onderwijs aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan. Ouders die daar met hun kinderen komen voor speciaal onderwijs hebben vaak al een heel traject achter de rug. Dan heb je als gezin al heel wat te verwerken gehad", vertelt Els van Rosmalen; Zuiderbos directeur. Twintig tot vijfentwintig kinderen die dit jaar niet op de school in Vught terecht konden, willen ze bij Zuiderbos niet nog een keer.

De ruimte waar leraren hun (administratieve) werk doen, wordt voor aankomend schooljaar daarom opgeofferd. Een extra klaslokaal moet voldoende zijn om de wachtlijst te doen verdwijnen. Het is een tijdelijke oplossing, tot Zuiderbos de uitbreiding krijgt waar ze al zo lang op wachten. Eind 2020 is het streven, maar tot die tijd moeten leraren hun extra werk maar in het eigen klaslokaal doen. Een kleine prijs die ze daarom ook graag betalen.

Tijdelijke oplossing

Nog nooit in dertig jaar was er een wachtlijst. Het tekort aan lokalen door de toename van leerlingen werd eerder al opgelost door extra ruimte te huren. Een oude fabriekshal van Reinier van Arkel werd omgebouwd tot school. Maar het is nog steeds niet genoeg. Zuiderbos, dat begon met drie klassen is in ruim dertig jaar uitgegroeid naar een specialistische school met drie locaties (ook Helmond en Veldhoven) voor 560 leerlingen uit 52 verschillende gemeenten. De locatie is Vught telde afgelopen jaar vierhonderd leerlingen.

De wens van Passend Onderwijs was dat er uiteindelijk minder kinderen op speciaal onderwijs zitten. Maar zowel landelijk als in Vught blijkt inmiddels het tegendeel waar. Waarom is moeilijk te zeggen volgens Els van Rosmalen, maar de limiet is wel bereikt. Van Rosmalen gaat voor aankomend jaar weer terug naar 360 kinderen. ,,De school is niet ingericht voor meer en daarbij moeten we als maatschappij ook helemaal niet willen dat we zo enorm groot worden."

Doel

Of dat ook lukt is de vraag, het verloop op Zuiderbos is groot. Het hele jaar door vertrekken en melden kinderen zich waardoor het vooraf moeilijk in te schatten is. ,,Het doel is altijd om met het regulier onderwijs en samenwerkingsverband Meierij een plan te maken waardoor kinderen weer terug kunnen naar hun eigen school." In welke tijd ze dat wel of niet bereiken is vooraf moeilijk te zeggen. Maar dat ze structureel extra ruimte nodig hebben, weet Van Rosmalen na dertig jaar ervaring zeker.