Sponsorloop gedetineerden PI Vught levert 1500 euro op voor zieke kindjes

Werkzaamhe­den aan viaduct Taalstraat Vught; oprit Vught-noord naar N65 dicht

14:57 VUGHT - Het viaduct aan de Taalstraat in Vught is weer toe aan een onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit. In verband met deze werkzaamheden wordt oprit (1) Vught-Noord naar de snelweg A65 in de richting van Tilburg twee keer tijdelijk afgesloten. Dit vindt plaats op zaterdag 26 mei van 6.00 tot 20.00 uur en van vrijdag 15 juni van 21.00 tot zondag 17 juni 20.00 uur.