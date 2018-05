Spookrijder veroorzaakt bijna tweede ongeluk op N65 na aanrijding met meisje

De spookrijder moet, na de wegafzetting te zien, hebben gedacht dat er geen andere mogelijkheid was dan omkeren. In plaats van wachten is hij omgedraaid op zijn eigen weghelft. Op de foto is te zien hoe hij koplampen tegemoet rijdt.

Lees ook Meisje zwaargewond bij aanrijding op N65 bij Vught Lees meer

De politie merkte de spookrijder snel op, omdat ze bij de wegafzetting in de buurt waren. Een motoragent zette de achtervolging meteen in. ,,Dit had zo een tweede ongeluk kunnen veroorzaken", zegt de politie. Door snel ingrijpen is een tweede ongeval voorkomen. De bestuurder is aangehouden.

Meisje aangereden

Op de N65 in de richting van Tilburg is zaterdagavond ter hoogte van Vught een kind op de fiets geschept door een auto. Het kind raakte ernstig gewond bij het ongeval. Daardoor was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.